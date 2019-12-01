Continúan apagones prolongados en Querétaro: Eric Gudiño desmiente a CFE

Querétaro, México, 6 de julio de 2026.- Durante el fin de semana, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitieron un comunicado de prensa, donde señalaron que los apagones se atienden de forma inmediata en Querétaro; el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, reiteró que continúan los cortes intermitentes en el suministro eléctrico, los cuales duran más de cinco horas o hasta días sin ser atendidos, desmintiendo la información enviada por la paraestatal.

En el comunicado de la CFE se lee: “Es incorrecta la información difundida en redes sociales sobre presuntas interrupciones prolongadas del suministro eléctrico en diversos municipios del estado de Querétaro. En particular, resulta imprecisa la afirmación de que algunas localidades permanecieron sin servicio durante mil 300 horas, equivalentes a 54 días”.

De acuerdo con los registros operativos de la Comisión, el tiempo promedio de restablecimiento del servicio en los puntos afectados ha sido de 347 minutos, es decir, aproximadamente 5.7 horas.

Ante esto, el encargado de la política interna del estado de Querétaro, aseguró que existen situaciones incontrolables que explican la falta de luz en algunas zonas; como la caída de dos espectaculares tras las lluvias y vientos de este domingo 5 de julio, que jalaron cables de la CFE y algunos postes; aunque también hay situaciones en las que no se explica la falta de suministro eléctrico en algunas zonas.

Recordó que los apagones se presentan en los 18 municipios, aunque son más constantes en la zona metropolitana y en los municipios que conforman la zona serrana, donde se han quedado sin energía eléctrica hasta por cinco días.