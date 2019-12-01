Continúa Sedebi con fortalecimiento de Ceibas: Andrea Serna

Continúa Sedebi con fortalecimiento de Ceibas: Andrea Serna
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 15:59:03
Morelia, Michoacán, a 8 de agosto del 2025.- El Gobierno de Michoacán mantiene en operación los Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas), proyectos que buscan la pacificación a mediano plazo, informó la titular de la Secretaría del Bienestar en el estado (Sedebi), Andrea Serna Hernández. Estos espacios iniciaron como una estrategia para prevenir que niñas, niños y jóvenes sean atraídos por el crimen organizado o actividades ilícitas.

La funcionaria estatal destacó que en las actividades de los Ceibas se observa la asistencia voluntaria de las infancias, lo que permite ofrecerles alternativas de recreación y desarrollo distintas. 

Aunque no existen cifras que confirmen una disminución directa en la participación de menores en delitos, señaló que este es un proceso que requiere tiempo para mostrar resultados concretos.

Andrea Serna recalcó que Michoacán cuenta con 10 Ceibas distribuidos en diferentes regiones, y se prevé la apertura de más el próximo año, con prioridad en Morelia debido a su alta densidad poblacional.

La secretaria del bienestar subrayó que estos espacios generan un fuerte arraigo comunitario debido a que las y los coordinadores provienen de la misma población, lo que favorece la confianza y la participación ciudadana, además de que las actividades se adaptan a las necesidades e intereses de la comunidad.

