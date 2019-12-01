Continúa en funciones alcaldesa de Queréndaro: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:52:04

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la alcaldesa de Queréndaro, Diana Caballero, continúa en plenas funciones al frente del municipio, luego de los hechos de inseguridad registrados en la demarcación hace algunos días.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que mantiene comunicación con la presidenta municipal y que ésta sigue en sus labores como realizar gestiones ante instancias estatales y federales, pues aseguró que está en labores plenas.

Recalcó que, a pesar de los recientes hechos de violencia, Caballero no ha detenido sus actividades oficiales.

El pasado 1 de agosto, un domicilio vinculado a la alcaldesa fue atacado con armas de fuego e incendiado. Derivado de este ataque, se canceló la Feria del Chile que se llevaría a cabo el fin de semana pasado.

En redes sociales, la alcaldesa emitió un breve mensaje en el que confirmó la cancelación de la feria y aseguró que se mantendría al frente del gobierno municipal. Desde entonces, no ha hecho nuevas apariciones públicas en dichas plataformas.