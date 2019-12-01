Continúa el bloqueo en la autopista Zitácuaro-Toluca; comuneros de Crescencio Morales exigen respuesta del IEM por conflicto para la renovación de su Concejo Comunal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:07:59
Zitácuaro, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- La circulación en la autopista Zitácuaro-Toluca permanece interrumpida desde hace tres días debido a un bloqueo instalado por comuneros de la localidad indígena de Crescencio Morales, quienes mantienen un conflicto interno por la renovación de su Concejo Comunal.

Los manifestantes señalaron que la protesta se deriva de la falta de respuesta por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) respecto al proceso para elegir a las nuevas autoridades del órgano de autogobierno de la comunidad. Según explicaron, el grupo inconforme se opone al actual esquema de gobierno comunal y exige que se defina un procedimiento para llevar a cabo la renovación del concejo.

Como medida de presión, los comuneros decidieron cerrar la autopista, una de las rutas más transitadas entre ambas entidades. El bloqueo ha generado complicaciones para transportistas, comerciantes y automovilistas que utilizan esta vía para el traslado de mercancías y la movilidad diaria entre Michoacán y el Estado de México.

Ante las afectaciones, autoridades del ayuntamiento de Zitácuaro informaron que solicitarán la intervención de instancias federales para analizar la posibilidad de liberar la carretera y restablecer el tránsito. Mientras tanto, el bloqueo continúa y persiste el riesgo de que la situación se agrave si no se logra un acuerdo entre los grupos comunitarios y las autoridades electorales.

