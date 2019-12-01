Continua Bedolla con planeación de presupuesto 2026 para Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 18:58:43
Morelia, Michoacán, a 26 de octubre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que comenzaron las reuniones de socialización con las distintas dependencias estatales para definir el presupuesto 2026; explicó, en estas reuniones participa el equipo de la Secretaría de Finanzas y Administración y titulares de dependencias, con el objetivo de diseñar el presupuesto de egresos que será presentado al Congreso local en el mes de noviembre.

El mandatario estatal destacó que el Congreso de la Unión ya aprobó el presupuesto de ingresos federal, lo que permitirá tener mayor claridad en las próximas semanas sobre el monto que corresponderá a Michoacán para el siguiente ejercicio fiscal. 

Asimismo, reconoció que varias dependencias han solicitado incrementos en sus recursos para el próximo año; sin embargo, precisó que todas deberán ajustarse al monto disponible conforme a las proyecciones de ingresos.

Ramírez Bedolla dijo que según estimaciones preliminares, se espera que Michoacán cuente en 2026 con un presupuesto de entre 106 y 108 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento aproximado del cinco por ciento en comparación con el de este año, que fue de 101 mil millones de pesos.

