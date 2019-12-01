Contabiliza sector terciario 120 demandas diarias en perjuicio de microempresas: René Loya 

Querétaro, Querétaro, a 5 de octubre de 2026.- Para frenar lo que catalogó como un esquema de "extorsión laboral" articulado por despachos de abogados oportunistas y trabajadores informales, la Cámara de Comercio de Querétaro impulsará la creación de un buró laboral digital para el sector empresarial, tras alertar que en la entidad se registran hasta 120 demandas diarias en perjuicio principalmente de micro y pequeñas empresas.

El presidente del organismo empresarial, René Loya Poletti, explicó que la herramienta operará de forma legal mediante una plataforma digital o aplicación móvil en las próximas semanas, desarrollada en alianza estratégica con los sectores restaurantero y hotelero.

Recordó que el objetivo principal es conformar un registro que alerte a las unidades económicas sobre perfiles reincidentes que utilizan los vacíos legales para simular despidos tras escasos días de trabajo.

"No estamos en contra del derecho a la demanda de los trabajadores, estamos en contra de la gente que ya se está dedicando a esto como un negocio y de los abogadillos de pacotilla que lo fomentan. Hay personas que trabajan tres o cinco días en un negocio y presentan demandas cuyos finiquitos o convenios promedian entre 50 mil y 70 mil pesos".

Puntualizó que los sectores comercio, restaurantero y de servicios son los más golpeados por esta práctica, afectando gravemente la viabilidad financiera de empresas familiares.

Detalló que pagar un finiquito de esa magnitud por un empleado que laboró menos de una semana representa para un pequeño comercio la pérdida de las utilidades de un mes o más.

Finalmente, el líder del comercio formal urgió al Congreso de la Unión a concretar una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo que cierre el paso a litigios abusivos, al señalar que el marco legal actual desincentiva la formalidad y la contratación de jóvenes de las nuevas generaciones.