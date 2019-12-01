Construyendo con las juventudes una gran Red de Apoyo: Brissa Arroyo 

Construyendo con las juventudes una gran Red de Apoyo: Brissa Arroyo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 15:42:03
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Es urgente atender a las juventudes en forma integral, abordando temas como la salud mental, la prevención de adicciones y la generación de oportunidades laborales que les permitan estabilidad, subrayó la diputada local Brissa Arroyo.

Al encabezar la reunión con Instancias municipales de los Jóvenes para presentar la campaña "Con las drogas no jalo", la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura expresó que son las y los jóvenes agentes de cambio y quienes pueden transformar la sociedad. 

Brissa Arroyo refirió que desde el Poder Legislativo ha impulsado acciones que coadyuvan a la construcción de paz, de entornos en armonía, como la campaña contra las adicciones "PREVEMICH" , pláticas en colonias, centros escolares y comunidades "Un mundo libre de drogas",  en coordinación con la fundación Scientology, recuperación de espacios públicos, ejercitación física y otras actividades.

 "Con drogas no jalo, mejor vamos con las buenas acciones y ayudando en serio", afirmó Brissa Arroyo en referencia a esta campaña que también será presentada en el Congreso Local el próximo viernes 27 de marzo. 

Brissa Arroyo se pronunció a favor de diseñar y fortalecer las políticas públicas que permitan la atención integral de las juventudes.

"Es nuestra responsabilidad construir desde cada ámbito entornos seguros para las actuales y futuras generaciones, generar otras alternativas y hacerles ver que hay distintas perspectivas de vida", dijo. 

Reconoció a Lenin López García, director general del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich),  por la realización de la campaña "Con drogas no jalo" y por incluir en estas acciones al Poder Legislativo, medida que ayudará a contrarestar una problemática que es real en el país. 

Durante este acto, Víctor Salinas presidente de Un mundo libre de drogas, en  Brasil informó que se distribuirán un millón de folletos y papelería relativa a la prevención de adicciones. Asimismo se impartió la charla "La verdad de las drogas", por parte de Edgar Castillo y Rodrígo Pereda.

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