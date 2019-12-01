Construimos obras para mejorar la calidad de vida de los michoacanos: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2025.- Estamos haciendo obras que mejoran la calidad de vida de los michoacanos, manifestó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco del arranque de la construcción de la ampliación de la avenida Amalia Solórzano oriente, en la ciudad de Morelia.

Desde la tenencia de Santa María de Guido, el mandatario estatal destacó que las ampliaciones a esta avenida están diseñadas con base a la nueva Ley de Movilidad del Estado, con lo que se garantiza la atención al individuo y darle preferencia al peatón.

Asimismo, señaló que las obras tienen también un sentido turístico para la ciudad, pues, por ejemplo, el Teleférico de Morelia permitirá vistas panorámicas de la ciudad, como es la estación Santa María; además de hacer vibrar la capital michoacana con el segundo anillo periférico.

Por su parte, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, recalcó que esta obra cercana a los 80 millones de pesos será de gran beneficio para la población, pero ahora será un reto planificar nuevas obras de calles que ya han concluido su vida útil con utilidad de acuerdo a la pirámide de la movilidad.

Entre estas nuevas obras a planificar, será necesario, dijo, que se contemplen luminarias, accesibilidad para personas con discapacidad, ciclovía, así como una forestación

Los 80 millones de pesos que provienen del Faeispum hacen sentido social, pues no solo atiende la probabilidad de movilidad que tiene esta zona de la capital michoacana sino además dará liberación al libramiento sur y conectará con mayor facilidad con otras zonas de la ciudad.