Construimos comunidad desde abajo, atendiendo tus necesidades: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- En congruencia con su formación política de escuchar a la gente y ofrecer soluciones a sus demandas, la diputada local Brissa Arroyo, ha continuado sus recorrido por diversas colonias de Morelia.

Brissa Arroyo, - diputada local que representa el relevo generacional dentro de la política michoacana y que se ha destacado por su congruencia en el decir y el hacer-, ha coincidido con liderazgos y lideresas de Morelia, quienes le han expresado las principales necesidades por las que atraviesan, como la falta de casetas de vigilancia, bibliotecas o lugares de esparcimiento a infancias y oportunidades laborales para recién egresados.

“Salir a territorio es lo mío, caminar las calles, conocer de viva voz sus demandas y de esta forma construir juntos, hacer comunidad desde abajo, con las bases. Por eso me da mucho gusto venir a visitarlos y escucharlos”, expresó Brissa Arroyo, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura local.

La Congresista destacó que desde el Poder Legislativo ha impulsado iniciativas de Ley derivadas de una agenda ciudadana, en donde diversos sectores son escuchados, son tomadas en cuenta sus opiniones, y aunado al quehacer legislativo también atiende la parte social con su programa Ayudando en Serio, mediante el cual entrega productos para el bienestar del hogar a precios subsidiados, y brinda acompañamiento legal, psicológico, trámites legales y de salud a quien lo necesita.

“Me parece que como legisladores también nos corresponde salir a escuchar a la gente, conocer sus problemáticas, contribuir a las posibles soluciones y darles acompañamiento, de eso se trata cuando decimos Ayudar en serio, de estar cerca”, resaltó.

La Diputada Local recordó que desde muy joven aprendió de sus padres a escuchar a la gente, a caminar las calles, con la certeza de que es así como se construye y se fortalece la alianza ciudadana.

“Vamos a seguir trabajando de la mano de todos ustedes, don Enrique, Verónica, Sandra, y tantas personas de diversas colonias que se han venido sumando, porque juntos podemos avanzar y llegar más lejos”, agregó Brissa Arroyo.