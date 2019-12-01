Construcción de segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico de Morelia, beneficia a más de 22 colonias: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 12:41:43

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- Con la construcción de los segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico en Morelia, se benefician más de 22 colonias de los municipios de Morelia, Charo y Tarímbaro, así como población de Álvaro Obregón, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que el segmento 4 unirá a Tarímbaro con Charo con la construcción de un nuevo tramo de 17.9 kilómetros y dos distribuidores viales, uno a la altura de Cuitzillo y otro atrás del Recinto Ferial.

Agregó que el segmento 5 unirá la carretera a Charo con Ciudad Salud con la construcción de 12.2 kilómetros y tendrá un distribuidor vial a la altura de la localidad de Jaripeo, el cual contará con un flujo vehicular superior a los 4 mil vehículos al día.

El gobernador adelantó que las colonias y localidades beneficiadas con esta obra que potenciará el desarrollo y mejorará la seguridad vial de la zona metropolitana de Morelia son:

Uruétaro, Cuitzillo Grande, Paseos del Valle, Terranova, Rinconada Los Sauces, Valle Real, Laureles Eréndira, Misión del Valle, José Vasconcelos, Los Ruiseñores, La Aldea, Atapaneo, La Goleta, Charo, Valle de Mil Cumbres, Puerto Buenavista, Los Pirules, Jaripeo, Irapeo y Villas del Fresno, así como la zona de Ciudad Salud e IMSS regional de Morelia.