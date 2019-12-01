Construcción de la paz en Morelia, da resultados con reducción histórica de delitos

Construcción de la paz en Morelia, da resultados con reducción histórica de delitos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:09:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- En el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la construcción de la paz da resultados con una reducción del 23% de los delitos y una caída histórica de homicidios, informó el comisionado municipal de seguridad, Pablo Alarcón Olmedo. 

La Policía Morelia registró un 21% de aumento de productividad en el segundo semestre de este 2025, lo que significa un mayor servicio a la ciudadanía y el abatimiento de las cifras delictivas, informó el titular en conferencia de prensa.  

El presidente Alfonso Martínez señaló que mientras en 2018 se recibió al municipio con 42 homicidios dolosos al mes, esta cifra se ha ido reduciendo con labores proactivas y reactivas hasta registrar los niveles más bajos en 10 años: solo 3 hechos en noviembre y cero en lo que va de diciembre. 

Como parte de sus labores diarias, los oficiales de la Policía Morelia han detenido 511 personas por delito, incluyendo a 82 por delitos contra la salud y 35 por portación de arma de fuego. 

En el aumento de labores en favor del patrimonio de los ciudadanos, los efectivos han recuperado 431 vehículos con reporte de robo, lo que representa un aumento del 22% de autos que regresan a su legitimo propietario. 

El comisionado agregó que, como parte de la coordinación con otros órdenes de gobierno, la Policía Morelia ha participado en 370 operativos interinstitucionales conjuntos con otras corporaciones, incluyendo 90 en la zona del Aeropuerto Internacional de Morelia. 

Todo lo anterior incide en la reducción de un 23% de la incidencia delictiva general, así como un 54% menos del homicidio doloso en el segundo semestre de este 2025.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal
Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual
Más información de la categoria
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe
Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla
Comentarios