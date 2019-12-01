Construcción de la paz en Morelia, da resultados con reducción histórica de delitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:09:52

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- En el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la construcción de la paz da resultados con una reducción del 23% de los delitos y una caída histórica de homicidios, informó el comisionado municipal de seguridad, Pablo Alarcón Olmedo.

La Policía Morelia registró un 21% de aumento de productividad en el segundo semestre de este 2025, lo que significa un mayor servicio a la ciudadanía y el abatimiento de las cifras delictivas, informó el titular en conferencia de prensa.

El presidente Alfonso Martínez señaló que mientras en 2018 se recibió al municipio con 42 homicidios dolosos al mes, esta cifra se ha ido reduciendo con labores proactivas y reactivas hasta registrar los niveles más bajos en 10 años: solo 3 hechos en noviembre y cero en lo que va de diciembre.

Como parte de sus labores diarias, los oficiales de la Policía Morelia han detenido 511 personas por delito, incluyendo a 82 por delitos contra la salud y 35 por portación de arma de fuego.

En el aumento de labores en favor del patrimonio de los ciudadanos, los efectivos han recuperado 431 vehículos con reporte de robo, lo que representa un aumento del 22% de autos que regresan a su legitimo propietario.

El comisionado agregó que, como parte de la coordinación con otros órdenes de gobierno, la Policía Morelia ha participado en 370 operativos interinstitucionales conjuntos con otras corporaciones, incluyendo 90 en la zona del Aeropuerto Internacional de Morelia.

Todo lo anterior incide en la reducción de un 23% de la incidencia delictiva general, así como un 54% menos del homicidio doloso en el segundo semestre de este 2025.