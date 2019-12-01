Consolida Alfonso Martínez manejo responsable de los residuos sólidos en Morelia

Consolida Alfonso Martínez manejo responsable de los residuos sólidos en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 17:32:25
Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó un recorrido en el relleno sanitario de Morelia, desde donde anunció el proyecto para que este espacio siga haciendo un manejo adecuado y responsable de los residuos durante 30 años más no solo para la capital sino para poblaciones vecinas.

En el marco previo a su Primer Informe de Gobierno, el alcalde visitó este jueves la zona donde opera una celda con tecnología de membrana que evita que los líquidos producidos por los residuos se filtren al suelo.

El gerente del proyecto de la empresa New Waste Company Morelia, Luis Manuel Álvarez Martínez, ofreció una explicación técnica, destacando que esta opción implica un mejor aprovechamiento del terreno. 

Lo anterior significa una destacada acción en pro de nuestro medio ambiente, precisó Alfonso Martínez, acompañado del secretario de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia, y el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas. 

En ese sentido, anunció que esta técnica y tecnología seguirá expandiéndose para que, al término de su presente gobierno, Morelia tenga las condiciones para recibir  los residuos por 30 años más, así como los de municipios cercanos para darles un manejo adecuado y responsable.

"En esta administración que pensamos a largo plazo, estamos trabajando para que sea en los siguientes 30 años, y no solamente la basura de Morelia sino que vamos a poder recibir los residuos de municipios circunvecinos", señaló

Ario de Rosales, Tacámbaro, Lagunillas Pátzcuaro, Quiroga, Zacapu, Álvaro Obregón, Charo y Tarímbaro, fueron los municipios enumerados por el edil que pueden verse beneficiados, así como precisó que los primeros tres de ellos ya comenzaron a depositar sus residuos en el relleno sanitario.

"Somos michoacanos y los vamos a apoyar", manifestó Alfonso Martínez sobre este proyecto en solidaridad a los municipios cercanos.

