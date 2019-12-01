Consejo Supremo Indígena tomará carreteras este viernes en Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 15:15:39
Morelia, Michoacán, a 7 de agosto del 2025.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunció que este viernes 8 de agosto llevará a cabo una mega movilización en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como forma de protesta ante el incumplimiento de diversos acuerdos por parte del Gobierno estatal y federal.

Pável Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, adelantó que se tomarán al menos 10 carreteras en distintas zonas del estado, aunque no detalló cuáles. Sin embargo, no descartó que una de ellas sea el Ramal Camelinas, en Morelia.

Explicó que la decisión fue tomada debido a la falta de avances en el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha y a la ausencia de resultados en materia de seguridad pues, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha anunciado Ferias por La Paz, aún no se han instalado las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) que se habían pactado, una por cada región indígena.

Pável Ulianov señaló que el Gobierno de Michoacán mantiene pendientes obras de cooperación con comunidades de autogobierno por un monto cercano a los 2.5 millones de pesos.

