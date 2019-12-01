Violento asalto a camión de valores, deja a tres personas heridas de bala y dos detenidos en Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 13:05:10
Querétaro, Querétaro, 22 de diciembre del 2025.- Importante movilización policial, se registró la mañana de este lunes, en la avenida Corregidora Norte, en la colonia Álamos 2da sección, en donde se registró un violento robo a una unidad de valores.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó un robo en proceso, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar elementos policiales.

Al llegar, el robo ya había sido perpetrado, sin embargo, en la zona, uno de los presuntos responsables y dos custodios se encontraban lesionados por proyectil de arma de fuego.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los tres lesionados, por lo que rápidamente fueron estabilizados y posteriormente  trasladados a un hospital para continuar con la atención, no se reportan graves. 

Con las características obtenidas del vehículo involucrado, se realizó su búsqueda y fue en inmediaciones de la plaza Urban Center Jurica, en donde fue ubicado, junto con una persona, quien también fue detenida.

En la zona donde ocurrieron los hechos, fue acordonada, mientras servicios periciales realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios balísticos.

