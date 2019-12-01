Ultiman a tiros a una Policía Municipal en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 12:50:20
Apatzingán, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- Una mujer que era Policía Municpal, perdió la vida mientras recibía atención médica en la clínica del ISSSTE de esta ciudad, luego de haber sido atacada a balazos, hechos que ya son investigados en Apatzingán, Michoacán

Sobre los hechos que desencadenaron en la muerte de la mujer, se supo que Rita D. M., de 46 años se encontraba en su día de descanso.

En un momento determinado cuando la fémina se encontraba sobre la calle Rosario Castellanos de la colonia Rubén Romero, la mujer fue atacada a balazos.

Con base en lo anterior los familiares de la policía la llevaron al hospital en donde perdió la vida, hechos que ya son investigados.

