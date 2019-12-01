Atacan a tiros a elementos de la Guardia Civil en Morelia, Michoacán; atacante logró huir

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 14:13:38

Morelia, Michoacán, 22 de diciembre del 2025.- Elementos del Grupo Motorizado de la Guardia Civil fueron agredidos a balazos en Calzada la Huerta de esta ciudad capital del estado,; el hecho terminó con la huida de los agresores quienes se volcaron en un vehículo en la tenencia de Tiripetío.

Al respecto se informó que fue esta mañana de lunes que los agentes de la ley llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito en la calzada La Huerta.

En un momento determinado tuvieron a la vista a un sujeto que viajaba en una motocicleta al cual le marcaron el alto, sin embargo este emprendió la huida al tiempo que disparaba contra los uniformados.

Fue a la altura de la maderería La Huerta que el facineroso abandonó la moto y siguió su huida corriendo mientras seguía disparando.

Acto seguido en la gasolinera que está junto al Tribunal que el delincuente abordó un auto y en compañía de otro sujeto emprendieron la huida con rumbo a la salida a Pátzcuaro.

Finalmente en la tenencia de Tiripetío los delincuentes volcaron en el vehículo y huyeron corriendo sin que fueran detenidos; el vehículo y la motocicleta fueron asegurados.