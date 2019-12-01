Conocer Querétaro y su historia, para para que las familias sigan avanzando: Agustín Dorantes

Tequisquiapan, Querétaro, a 11 de abril 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri reconoció la labor de atestiguar, preservar y contar la historia del Querétaro que avanza por una mejor calidad de vida de todas las familias por parte de los integrantes de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro que encabeza el Cronista de Ezequiel Montes, Omar Arteaga Paz.

"Hoy veo a Querétaro, y la verdad es que veo que es un estado ejemplo del México que puede ser. O sea, Querétaro ha sido un estado que ha permitido generar oportunidades, desarrollo. Ustedes que conocen el desarrollo de los distintos municipios pueden ver hacia atrás y podemos ver, que si bien es cierto falta mucho por hacer, lo cierto es que hemos logrado generar desarrollo, oportunidades y, sobre todo, una buena calidad de vida para nuestras familias".

Sentenció que quien no conoce la historia de Querétaro, no puede conocer su esencia y no podría continuar el trabajo que se requiere para llevar ese desarrollo a todos los rincones de la entidad.

"Salvaguardan las anécdotas, las decisiones que han transformado nuestros municipios y nuestro estado. Entonces yo les quiero pedir que sigamos salvaguardando nuestra historia, para que esto nos permita salvaguardar el lugar donde viven nuestras familias, porque al final para eso sirve la historia. O sea, la historia sirve para aprender de los errores, aprender de los aciertos, comprenderlos y construir una mejor historia".