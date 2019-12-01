Conoce las fechas de pagos de becas: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, y el coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco, presentaron los nuevos calendarios para el pago de becas, una estrategia coordinada para brindar certeza a las familias michoacanas, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

"Estas acciones forman parte de una visión nacional que pone a la educación en el centro, sabemos que en las aulas está el presente y el futuro de Michoacán. Para muchas familias, el problema nunca fue la falta de ganas de estudiar, sino la falta de condiciones para sostenerlo, ahí es donde esto realmente impacta, en la vida cotidiana, en decisiones que cambian el rumbo”, expresó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Las fechas de dispersión para la continuidad de la Beca Rita Cetina, bimestre marzo-abril, será del 1 al 16 de abril; y las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, bimestres enero-febrero y marzo-abril, se entregarán del 13 al 24 de abril. Los detalles se pueden consultar en las redes sociales de la dependencia educativa y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La entrega puntual de estos apoyos representa un pilar en la estrategia para impulsar la permanencia escolar y combatir el abandono de las aulas, "esto no es un anuncio más, es una definición de hacia dónde queremos ir como estado y como país. Cada joven que permanece en la escuela es un paso en la construcción de un Michoacán con más oportunidades, más estabilidad y mejores condiciones", afirmó la secretaria de Educación.