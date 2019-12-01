Conmemoró Morelos el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con acto cívico, desfile y festival cultural

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 17:33:29

Villa Morelos, Michoacán, a 21 de noviembre 2025.– “La Revolución Mexicana representa una herencia histórica que sigue viva en los valores de justicia, igualdad y participación social, principios que hoy fortalecen el desarrollo de Morelos”.

Así lo enfatizó el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, al encabezar el acto cívico, desfile y la presentación cultural con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una fecha que convoca a la ciudadanía a reconocer la importancia histórica del movimiento que transformó al país.

Durante su mensaje, destacó que conmemorar esta fecha es un ejercicio de memoria y responsabilidad, especialmente para las nuevas generaciones que deben conocer y valorar las luchas que dieron origen al México contemporáneo.

Por lo que, tras el acto cívico, se realizó un festival cultural con la participación de instituciones educativas y agrupaciones artísticas de Morelos, quienes presentaron números alusivos a la gesta revolucionaria, bailes representativos y estampas tradicionales.

Estas expresiones, afirmó el alcalde, refuerzan el sentido de identidad, comunidad y orgullo por la historia que une al municipio.