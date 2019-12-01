Congreso e IEM definirán protocolo de consulta educativa; se espera ahorro de más del 50% en costos

Congreso e IEM definirán protocolo de consulta educativa; se espera ahorro de más del 50% en costos
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 19:33:24
Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.– El reloj corre para el Congreso de Michoacán: se han establecido 40 días para conformar el protocolo y concretar la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

Al respecto, Fermín Santiago Santiago, Secretario de la Sección de Trámites de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apuntó que faltan por afinar ciertos parámetros específicos que el Congreso local deberá definir junto con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

"La SCJN no puede decirle a Michoacán: 'Tú debes hacer así la consulta'. Cada entidad federativa tiene sus propias comunidades indígenas y cada una tiene sus especificaciones, por eso van a realizar el protocolo para después generar la consulta", detalló Santiago Santiago en entrevista tras sostener una reunión con diputados integrantes de la comisión especial para dar seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación.

Por su parte, la diputada morenista Erendira Isauro aseguró que se fijó la ruta a seguir y se establecieron fechas límite para los primeros resultados, que son el 24 de febrero y el 10 de marzo.

La diputada anticipó que el costo de la consulta será mucho menor a los 7 millones de pesos presupuestados en la legislatura anterior, con una posible reducción de más del 50%.

Ambos funcionarios ven este proceso como una oportunidad para mejorar el trabajo legislativo y asegurar el cumplimiento constitucional.

Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), indicó que estarán a la espera de su participación para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte.

"Hay que trabajar y ver varios detalles, en fin, cosas que evidentemente el Congreso llevará a cabo y en el caso nuestro estaremos atentos y con la mejor disposición de coadyuvar... La verdad es que por lo demás no genera mayor situación, la verdad es que hay las condiciones para hacerlo de la mejor manera", señaló el presidente del IEM.

