Congreso del Estado emite convocatoria para la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano” 2025

Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- El Congreso del Estrado abrió la convocatoria para la entrega de la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano”, en su edición 2025, en la que instituciones públicas y privadas, podrán presentar propuestas de prestadores de servicios turísticos, que hayan destacado por su interés, creatividad, inversión, atención y promoción de la actividad turística en Michoacán.

Conforme a la convocatoria publicada en la página oficial del Congreso del Estado de Michoacán, en caso de ser instituciones o personas morales, las posibles merecedoras de la condecoración, éstas deberán estar constituidas e instaladas dentro del territorio del Estado de Michoacán, mientras que para el caso de personas físicas, deben ser originarias del Estado de Michoacán o, en su caso, acreditar la residencia en la Entidad.

Será en un Acto Solemne el próximo 25 de septiembre cuando la Mesa Directiva y la Comisión de Turismo entreguen la condecoración, luego del análisis de las propuestas que se presenten del 13 al 15 de agosto de 2025, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso de Estado de Michoacán de Ocampo.

Cada una de las propuestas que se presenten en Av. Madero Oriente No. 97, Colonia Centro, de la ciudad de Morelia, Michoacán, deberán contener:

I. Nombre de quien presenta la propuesta.

II. Nombre completo de la institución, persona moral o física que se propone.

III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico de la institución, persona moral o física que se propone.

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar el interés, creatividad, inversión, atención y promoción de la actividad turística en el Estado de Michoacán, que haya realizado la institución, persona moral o física que se propone, como merecedora o merecedor de la Condecoración.

Cabe destacar que una vez cerrado el periodo de recepción de propuestas, la Comisión de Turismo, se reunirá para determinar quiénes son elegibles; y, seleccionará la institución, persona física o moral para proponerla ante el Pleno del Congreso, para su aprobación como recipiendaria de la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano”, en su edición 2025.

La Convocatoria para la entrega de la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano”, en su edición 2025, puede consultarse en: https://congresomich.site/wp-content/uploads/2025/08/CONVOCATORIA-PARA-LA-CONDECORACION-MERITO-AL-TURISMO-MICHOACAN-2025.pdf