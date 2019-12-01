Congreso del Estado decreta coordinación entre sistemas DIF para protección de niños y adolescentes

Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán a fin de fortalecer las atribuciones del Sistema DIF Estatal mediante la incorporación de mecanismos específicos de capacitación, y actualización, otorgando mayor certeza jurídica respecto de las acciones que deben implementarse en favor de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el Estado.

La Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia sometió a consideración de las y los integrantes del Congreso del Estado el Dictamen elaborado sobre la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Janitzio Chávez Andrade, para reformar la fracción IV del artículo 74 del citado ordenamiento jurídico.

Con el voto a favor, la fracción señalada a la letra dice que corresponde al Sistema Estatal DIF prestar servicios de asistencia social y, en su caso, celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas Municipales DIF, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social, en la medida que favorezca la salvaguarda del interés superior de la niñez y adolescencia.

Asimismo, deberá implementar cuando menos dos jornadas de capacitación al año dirigidas a los Sistemas DIF municipales en materia de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, mecanismos de atención y canalización de casos, restitución de derechos vulnerados y aplicación de protocolos de actuación en casos de violencia, abuso, negligencia u otras situaciones que pongan en riesgo su integridad física, psicológica o emocional;

La comisión dictaminadora estableció en su redacción, que la capacitación permanente de las autoridades responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes constituye una medida que contribuye a garantizar el principio de progresividad de los derechos humanos, al fortalecer de manera continua las capacidades institucionales para su promoción, protección y restitución.

De igual forma, consideraron que la medida legislativa fortalece la coordinación institucional, mejora la profesionalización del personal responsable de la atención de niñas, niños y adolescentes y consolida mecanismos que permitan una protección más eficaz, oportuna e integral de sus derechos en el Estado de Michoacán de Ocampo.