Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- El Congreso del Estado decretó que sea inscrito el día 24 de enero de cada año, en el Calendario Cívico Estatal, como el “Día del Empleado Municipal”, como un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores de la administración pública de los ayuntamientos.

Las comisiones unidas de Cultura y Artes con la de Trabajo y Previsión Social pusieron a consideración del Pleno Legislativo, el Dictamen elaborado sobre el Punto de Acuerdo presentado por el legislador J. Reyes Galindo Pedraza, para establecer el Día del Empleado Municipal.

En Sesión Extraordinaria, las y los diputados de la Septuagésima Sexta Legislatura votaron a favor de ordenar e instituir formalmente que sea inscrito el día 24 de enero de cada año, en el calendario cívico estatal, como el "Día del Empleado Municipal", con el propósito fundamental de reconocer el esfuerzo, visibilizar la trascendencia cívica y dignificar, en su justa dimensión histórica y sociolaboral, el servicio público de proximidad prestado heroicamente por las y los trabajadores que conforman la administración pública de los ayuntamientos de la entidad.

A través del Primero Transitorio, determinaron que el Decreto legislativo entrará en pleno vigor jurídico y observancia obligatoria a partir del día siguiente al de su publicación formal en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Mientras que en el Segundo, emitieron “un respetuoso exhorto y llamado a los ciento doce Ayuntamientos que conforman el Estado de Michoacán de Ocampo, así como al H. Concejo Mayor de Gobierno Comunal del Municipio Indígena de Cherán, para que, en el irrestricto, pleno y libre ejercicio de su soberana autonomía política, autonomía administrativa de gobierno interno y estricta libertad hacendaria, procedan a analizar la pertinencia de incorporar el día 24 de enero como el solemne "Día del Empleado Municipal" dentro de la estructura de sus respectivos y autónomos calendarios oficiales de labores”.

Así mismo, establecieron que de estimarlo conducente, promuevan y financien la celebración de actos cívicos alusivos a la trascendencia de la fecha; valoren y ponderen, la viabilidad financiera, operativa y legal de proceder a otorgar, a favor de la clase trabajadora, dicha jornada cívica como un día de asueto administrativo concedido con goce íntegro de sueldo para la totalidad de sus trabajadores de base, eventuales o de confianza.