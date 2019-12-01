Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- A propuesta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura votaron a favor de exhortar a la Secretaría de Salud del Estado y a los gobiernos municipales para fortalecer la difusión de servicios, el abasto oportuno de medicamentos y los mecanismos de apoyo para traslado a servicios de atención integral, en favor de personas con discapacidad y con la Condición del Espectro Autista.

En Sesión Extraordinaria, tras estudio, análisis y dictamen de la propuesta de Acuerdo presentada por las diputadas Sandra Olimpia Garibay Esquivel y María Itzé Camacho Zapiain, las y los legisladores votaron a favor del exhorto que permitirá acceder a servicios de atención integral, a personas con discapacidad y personas con la Condición del Espectro Autista.

Conforme a lo establecido en el Punto de Acuerdo, el Pleno Legislativo, exhortó a la Secretaría de Salud del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce y, en su caso, implemente campañas de difusión claras, accesibles y permanentes sobre los servicios, programas y apoyos dirigidos a personas con discapacidad y personas con la Condición del Espectro Autista, a fin de garantizar que la información llegue efectivamente a la población beneficiaria.

También, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo exhortó a la Secretaría de Salud del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, fortalezca las acciones de supervisión, planeación y seguimiento que permitan procurar el abasto oportuno de medicamentos en sus unidades operativas, asegurando la continuidad de los tratamientos prescritos a personas con discapacidad y a personas con la Condición del Espectro Autista.

Finalmente, las y los legisladores exhortaron a los gobiernos municipales del estado para que, en el ámbito de sus competencias y disponibilidad presupuestal, implementen o fortalezcan mecanismos de orientación, apoyo, facilidades o servicios de traslado que favorezcan el acceso efectivo a servicios de atención integral fuera del lugar de residencia, cuando éstos no se encuentren disponibles en su localidad, en favor del mencionado sector.

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