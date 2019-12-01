Congreso del Estado condecora al Hospital de la Mujer y al Dr. Juan Abraham Navarrete

Morelia, Michoacán, 04 de noviembre de 2026.- La Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado entregó la Condecoración al Mérito Médico “Manuel Martínez Báez” al Hospital de la Mujer y al Doctor Juan Abraham Bermúdez, por su vocación, entrega y contribución en los servicios de salud en la entidad.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado Baltazar Gaona García, agradeció a los condecorados por cuidar de las y los michoacanos, por acompañarlos en sus horas más difíciles y por poner sus conocimientos al servicio de los demás; reconociendo su vocación y deseando que su ejemplo inspire a quienes se están formando para servir.

“Al Hospital de la Mujer le expresamos nuestro reconocimiento, y lo hacemos extensivo a todas las personas que sostienen su labor cotidiana. Al Doctor Juan Abraham Bermúdez, nuestro reconocimiento por la trayectoria que hoy distingue esta Legislatura, por su vida dedicada a la medicina”.

Por su parte, la legisladora Teresita de Jesús Herrera Maldonado precisó que con la Condecoración se reconoció a dos expresiones del compromiso con la salud pública; por un lado al trabajo colectivo de una institución y por otro, a la aportación profesional de una persona.

“A las mujeres y hombres que integran el Hospital de la Mujer, les decimos: gracias por su entrega, por su esfuerzo y por el compromiso que demuestran todos los días con quien lo más necesita. Al doctor Juan Abraham Bermúdez, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por siempre”, precisó.

Tras la recepción de la Condecoración por parte del diputado Baltazar Gaona García, y del Secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, la directora del Hospital de la Mujer, Dra. Olivia Aleida Cardoso Navarrete manifestó que lo que comenzó como un proyecto de infraestructura hospitalaria se convirtió en un espacio de esperanza de formación profesional de desarrollo científico y sobre todo de oportunidades de vida para miles de mujeres y sus familias a lo largo de sus 25 años de existencia.

“Nuestra aspiración es que ninguna mujer pierda la vida por causa evitables relacionadas con la maternidad… Hoy enfrentamos importantes desafíos la creciente demanda de atención las enfermedades cada vez más complejas, las necesidades de infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías y la formación de recursos humanos especializados nos obligan a mantener una visión de mejora continua”.

El Dr. Juan Abraham Bermudez indicó que después de tantos años de ejercer la medicina, recibir dicha distinción lo invita, más que a mirar sus logros, a recordar el camino recorrido. “Un camino que no siempre fue fácil; que exigió estudio, disciplina, sacrificios y muchas horas alejadas de la familia. Pero también un camino lleno de satisfacciones, de enseñanzas y, sobre todo una oportunidad de servir a otros seres humanos”.

Ante autoridades, asistentes el pionero de la Nefrología en Michoacán instó a los integrantes del Congreso del Estado a recordar la importancia de apoyar la educación médica, de fortalecer las instituciones de salud y de procurar que todos los mexicanos reciban atención digna y humana.