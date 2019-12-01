Congreso del Estado aprueba Ley de Ingresos para Ejercicio Fiscal 2026

Morelia, Michoacán, 08 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de priorizar el bienestar de la población mediante la inversión en infraestructura, salud, educación y programas sociales, por unanimidad las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobaron la Ley de Ingresos de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2026 por un monto de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos.

En Sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado votó a favor del Dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y, de Hacienda y Deuda Pública sobre la iniciativa presentada el 21 de noviembre pasado, por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con un incremento del 9 por ciento en comparación con la Ley de Ingresos próxima anterior.

Las y los diputados integrantes de las comisiones del dictamen, determinaron a través del Octavo Transitorio que a partir del primero de enero de 2026 y hasta el 31 de enero del mismo año, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, otorgará un subsidio del 10 por ciento al pago de derechos por concepto de refrendo anual de circulación.

A través del Séptimo, se precisó la implementación del Programa “Apoyo de Escrituración Social”, a fin de otorgar un estímulo fiscal del 100% de los Derechos que estén obligados a pagar el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) en materia de inscripción de documentos de propiedad, certificado de libertad de gravamen, desglose de predios, valuación, revisión de aviso y/o cancelación y certificados catastrales.

Asimismo, se estipuló que quedarán exentos del pago de los Derechos los actos de escrituración, inscripción, certificación y demás trámites registrales o catastrales que se deriven de las obras públicas ejecutadas por el Gobierno del Estado, sus dependencias, entidades y organismos auxiliares, los cuales quedarán exentos del pago de los Derechos correspondientes.

En la Ley de Ingresos también se determinó que, del 1 al 31 de enero, en materia de derechos por transporte particular y público, se otorgará un subsidio del 10 por ciento al pago de derechos por concepto de refrendo anual de circulación.

Con el fin de promover y llevar a cabo un programa de saneamiento de los adeudos actualizados y vigentes de los municipios y sus entidades paramunicipales ante el Ejecutivo del Estado, por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a celebrar convenios con los municipios del Estado de Michoacán, hasta por un plazo de 18 meses, sin que en ningún caso la fecha de termino exceda del mes de junio del ejercicio fiscal 2027 para que estos últimos, liquiden sus adeudos directos, y de sus respectivas entidades paramunicipales de manera solidaria.

El Pleno del Poder Legislativo también votó a favor del Décimo tercero, un subsidio a la cuota de los derechos de pago por concepto de expedición de licencias del servicio de transporte público y especializado, con el propósito de fomentar la regularización y cumplimiento normativo voluntario de las personas operadoras del servicio de transporte público.

También autorizaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a otorgar un estímulo fiscal del cien por ciento de recargos, multas y gastos de ejecución, derivados de créditos fiscales cuyo origen sean la omisión en el pago de impuestos estatales contenidos en el Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y anteriores.