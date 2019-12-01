Congreso de Querétaro rechaza Paquete Económico 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 13:42:32

Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre 2025.- Con 13 votos en contra y 12 a favor, el Pleno del Congreso Local rechazó la propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026 el cual asciende a 64 mil millones de pesos.

Previo a la aprobación, el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso local, Gerardo Ángeles Herrera, presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2026, que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal.

“El proyecto, enviado por el gobernador Mauricio Kuri, asciende a 64 mil 617 millones de pesos y se trata de un presupuesto profundamente social y con alta responsabilidad”.

Subrayó que detrás de cada cifra existen necesidades reales en materia de salud, educación, seguridad, movilidad y oportunidades para las familias y municipios. “El análisis y aprobación del presupuesto lo asumimos pensando en las personas”.

Destacó que el paquete económico se construyó sobre cuatro pilares fundamentales: priorizar la salud, la educación y la seguridad, no contratar nueva deuda, contar con provisiones para contingencias y beneficiar a quienes menos tienen.

“De acuerdo con el desglose, el 75 por ciento de los ingresos provendrá de la Federación (48 mil 638 millones de pesos), el 18 por ciento de ingresos estatales (11 mil 789 millones) y el 7 por ciento de financiamiento propio (4 mil 190 millones). Sin embargo, el legislador reconoció que el presupuesto es insuficiente, pues el

Estado ha tenido que destinar recursos adicionales en rubros que deberían ser cubiertos por la Federación.

En salud, se asignaron 3 mil 128 millones de pesos estatales, equivalentes al 46 por ciento del total; en educación, 6 mil 059 millones, que representan el 33 por ciento y en seguridad, 4 mil 446 millones, que constituyen el 94.7 por ciento de los recursos, frente a apenas 250 millones federales.

Recordó que Querétaro aporta más al pacto fiscal de lo que recibe, con una tasa impositiva de 15.1 por ciento que en 2024 significó enviar 93 mil 186 millones de pesos a la Federación, de los cuales regresaron solo 46 mil millones, es decir, el 49 por ciento.

“Querétaro sí administra con responsabilidad lo que obtiene y tiene cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación”.

El paquete económico contempla, dijo, además mil 525 millones de pesos para la Universidad Autónoma de Querétaro, con un incremento del 13 por ciento y 704 millones adicionales para municipios, alcanzando transferencias por más de 10 mil 484 millones; 6 mil 704 millones para salud, con un crecimiento estatal del 9 por ciento; 18 mil 427 millones para educación, con un incremento del 8 por ciento y una reserva mínima de 60 millones para contingencias y desastres naturales.

Ángeles Herrera llamó a la responsabilidad legislativa y pidió a sus compañeros diputados votar a favor del proyecto: “Este es un presupuesto que pone en el centro a la gente, que fortalece la salud, la educación, la seguridad, el transporte público, los municipios y las familias queretanas”.