Congreso de Querétaro aprueba modificaciones a la integración de diversas comisiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 13:52:05

Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre 2025.- En sesión del Pleno de la LXI Legislatura, el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, dio lectura al acuerdo mediante el cual se aprobaron modificaciones en la integración de diversas comisiones ordinarias del Congreso local.

Refirió que el acuerdo, suscrito por integrantes de la Junta de Coordinación Política, se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establecen la posibilidad de ajustar la conformación de las comisiones para garantizar su funcionamiento y atender con eficacia los asuntos turnados.

“De acuerdo con el documento, los cambios tienen como finalidad optimizar el desarrollo de los trabajos parlamentarios, fortalecer la coordinación entre grupos legislativos y asegurar la continuidad del proceso de deliberación. La reconfiguración se realizó bajo criterios de funcionalidad, experiencia parlamentaria y especialización temática, sin menoscabo de los derechos de las y los diputados”.

Por lo que ahora, dijo, quedaron de la siguiente manera; en la Comisión de Atención a las Migraciones: Presidencia, Mauricio Cárdenas Palacios; Secretaría, Claudia Díaz Gayú; Integrante, Laura Andrea Tovar Saavedra; en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación: Presidencia, Luis Antonio Zapata Guerrero; Secretaría, Rosalba Vázquez Muñoz; Integrante, Juli Yanira Mauricio Sixto y en la Comisión de Desarrollo Agropecuario Rural Sustentable: Presidencia, Juli Yanira Mauricio Sixto; Secretaría, Noé Suárez Enríquez; Integrante, Alejandrina Verónica Galicia Castañeda.

Mientras, refirió, en la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones: Presidencia, Laura Andrea Tovar Saavedra; Secretaría, Juli Yanira Mauricio Sixto; Integrante, Luis Gerardo Ángeles Herrera; en la Comisión de Juventud y Deporte: Presidencia, Edgar Insulza Ballesteros y en la Comisión de Participación Ciudadana: Presidencia, Arturo Maximiliano García Pérez; Secretaría, Luis Gerardo Ángeles Herrera; Integrante, Arturo Piedra Gil Ortiz.

Detalló que, en la Comisión de Planeación y Presupuesto: Presidencia, Luis Gerardo Ángeles Herrera; Secretaría, Ulises Gómez de la Rosa; Integrante, Adriana Elisa Mesa Argaluza y en la Comisión de Puntos Constitucionales: Presidencia, Homero Barrera McDonald; Secretaría, Erick Silva Fernández; Integrante, Enrique Antonio Correa Sada.

“Las comisiones ordinarias que no fueron modificadas continuarán trabajando en los términos previamente aprobados por el pleno”.

El acuerdo, adelantó, entrará en vigor una vez publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado, La Sombra de Arteaga.

“Con esta reconfiguración, el Congreso Local busca agilizar el despacho de los asuntos parlamentarios y dar respuesta oportuna a las demandas de la sociedad queretana”.