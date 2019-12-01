Congreso de Michoacán y STASPLE entregan constancias por capacitación a sus trabajadores

Morelia, Michoacán, 07 de julio de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, resaltó la importancia de impulsar de manera permanente la capacitación de las y los trabajadores del Poder Legislativo, en beneficio de los mismos, pero también como parte del fortalecimiento institucional, para otorgar mejores resultados a la ciudadanía.

Lo anterior quedó de manifiesto en el Salón de Recepciones “José Ma. Morelos” durante la ceremonia de entrega de sesenta y ocho constancias por capacitación a igual número de empleadas y empleados que se instruyeron en cursos de Inglés e Informática, por parte del Congreso del Estado, el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) y el ICATMI.

“Hoy reconocemos el esfuerzo, la disciplina y la voluntad de quienes han decidido dedicar parte de su tiempo a aprender, para actualizarse y fortalecer sus conocimientos; cuando trabajadores, autoridades y organizaciones sindicales caminan en la misma dirección, el resultado siempre será una institución más sólida y un mejor servicio para los ciudadanos”, destacó el Presidente de la Mesa Directiva.

Acompañado del Director General del ICATMI, Marco Antonio Flores de la Torre, precisó que los buenos resultados solamente pueden construirse a través de la capacitación, “los servidores públicos con cada curso concluido, con cada habilidad adquirida y cada conocimiento fortalecido, se transforman en un mejor servicio para los michoacanos”.

El Secretario General del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas, precisó que los cursos de capacitación son un instrumento de aprendizaje que ayuda a las y los trabajadores a estar actualizados a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía tanto en el Congreso del Estado como en la Auditoría Superior de Michoacán.

Recordó que había una exigencia para la impartición de cursos relacionados con las actividades que desarrollan las y los empleados; pero también acordes a los retos actuales, por lo que -adelantó- se proyectan cursos sobre Inteligencia Artificial y dispositivos móviles.

Durante la entrega de 68 constancias, Marco Antonio Flores expresó su reconocimiento a quienes acreditaron sus cursos por haber adquirido conocimientos, habilidades y actitudes, “lo que seguramente, se verá reflejado en las actividades que realizan día a día en sus puestos de trabajo y eso para nosotros es de gran orgullo”.

Ante miembros del Comité y agremiados, el funcionario destacó la labor del STASPLE para generar las condiciones para que las y los trabajadores puedan formarse, puedan capacitarse y puedan estar en este proceso de mejora continua, e hizo una invitación para que de manera institucional, se siga avanzando en el camino en los procesos de mejora continua del capital humano del Congreso del Estado.