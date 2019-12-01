Congreso de Michoacán retoma sesiones el 4 de Febrero; se abordará iniciativa "No Más Deuda para Michoacán"

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.– El Congreso del Estado de Michoacán reanudará sus actividades legislativas el próximo 4 de febrero con una sesión donde se prevé abordar el dictamen de la iniciativa enviada por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, denominada como "No Más Deuda para Michoacán".

El diputado Antonio Mendoza Torres confirmó que este tema, que propone prohibir la contratación de préstamos a largo plazo, ya fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y espera que sea discutido y votado en la próxima sesión.

"Es un tema que desde luego, desde el año pasado, ahí quedó en iniciativa y por supuesto ya llegó a puntos constitucionales, ya está la iniciativa y ese es el tema que vamos a abordar el 4 de febrero. Lo que pasa es que cuando es una iniciativa del gobernador llega directamente a comisión", señaló el legislador morenista.

Mendoza Torres anticipó un consenso favorable, señalando que es difícil discutir en contra de una medida que busca evitar que el pueblo pague deudas generadas por administraciones anteriores.

El diputado también mencionó que, a pesar del receso legislativo en las sesiones del Pleno, las comisiones continuaron trabajando durante estos días, y se espera que en las primeras sesiones del año se retomen temas pendientes.