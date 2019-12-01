Congreso de Michoacán inaugura lactario para que madres puedan alimentar a sus hijos de manera segura

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado inauguró un lactario en su edificio a fin de proporcionar un espacio higiénico y seguro para las madres trabajadoras, pero también para las mamás que transiten por el centro de Morelia y requieran de un espacio para alimentar a sus bebés.

El presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García señaló que desde el Congreso del Estado se reafirma el compromiso con la igualdad sustantiva y con la conciliación entre la vida laboral y familiar, por el respeto pleno a los derechos de las mujeres y con la protección superior de la niñez como mandata la Constitución.

“Este espacio simboliza sensibilidad institucional pero también responsabilidad; es un mensaje claro de que en Michoacán estamos avanzando hacia entornos laborales más dignos y empáticos. A las madres trabajadoras del Congreso les decimos que no están solas, este Poder Legislativo reconoce su esfuerzo, respalda su derecho y genera condiciones para que puedan ejercer su maternidad, sin obstáculo, ni estigma”, puntualizó.

Acompañado de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís, de las legisladoras Brissa Ireri Arroyo y Giulianna Bugarini, así como de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Bahena, aseguró que la inauguración del lactario representa un acto de congruencia entre lo que se legisla y lo que se practica.

Agregó que la lactancia materna no sólo es un acto biológico, sino un derecho, in vínculo y una protección. “La ciencia ha demostrado que tener espacios seguros donde los bebés puedan ser lactados, favorece el desarrollo integran de las niñas y los niños; la leche materna permite fortalecer su sistema inmunológico y los protege de enfermedades”.

Por su parte, la legisladora Brissa Arroyo se congratuló por la apertura del lactario ubicado en su cubículo legislativo, el que cedió porque “ningún ser humano debe ser alimentado en el baño, hay que dignificar la lactancia materna, es imperativo lo ejerzamos desde las instituciones como una política pública por los beneficios que conlleva a las generaciones venideras”.

También ante Edelmira Mendoza, representante del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, explicó que se deben garantizar espacios seguros para que las madres puedan lactar de manera segura, sin tener que ausentarse de sus actividades laborales, pero también para las madres que transitan por el centro de la capital michoacana.

Finalmente, agradeció la sensibilidad y el apoyo de sus compañeros legisladores, en especial a la JUCOPO y al Secretario de Finanzas, por impulsar y hacer equipo para concretar su propuesta legislativa.