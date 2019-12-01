Congreso de Michoacán imparte capacitación a personal de su Contraloría Interna en materia de Violencia de Género

Morelia, Michoacán; a 27 de febrero de 2026.- En la antesala de la Conmemoración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, el Congreso del Estado a través de su Contraloría Interna realiza una serie de capacitaciones en materia de erradicación de violencia contra las mujeres.

La encargada del despacho de la Contraloría Interna, Brenda Fraga Gutiérrez, señaló que el pasado 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, dejó un recordatorio de la urgencia de ejercer acciones para erradicar tales prácticas desde todos los espacios, que de manera desafortunada siguen siendo una realidad.

“En la Contraloría Interna del Congreso del Estado, asumimos con responsabilidad nuestro papel institucional; por ello, nos capacitamos de manera permanente con perspectiva de género, fortaleciendo nuestros procesos y trabajando para que cada actuación se realice con sensibilidad, legalidad y enfoque en derechos humanos”, destacó la funcionaria pública.

Fraga Gutiérrez manifestó que la prevención es la mejor forma de combatir dicha problemática, y es a través de la formación constante, revisión crítica y compromiso ético, como se acciona, “porque la prevención no es solo un discurso”, dijo.

La encargada de despacho de la Contraloría Interna del Congreso local recordó que el Poder Legislativo desde el pasado agosto fue declarado como Punto Naranja, un espacio para ciudadanas que se sientan en riesgo; por lo que dijo que mantener en capacitación constante a las y los trabajadores de la 76 Legislatura es un compromiso con la ciudadanía.

Para concluir, expresó que erradicar la violencia contra las mujeres es una tarea colectiva y estructural, y desde su trinchera seguirá trabajando para transformar las prácticas y garantizar espacios libres de violencia.