Congreso de Michoacán exhorta a autoridades para la implementación de campañas sobre la prevención de la extorsión telefónica y el secuestro virtual

Morelia, Michoacán, a 15 de abril del 2026.- El Congreso del Estado, a propuesta del diputado Guillermo Valencia Reyes, exhortó a las personas titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría de Educación del Estado, de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñen, coordinen e implementen programas y campañas permanentes de información, concientización y prevención sobre el secuestro virtual y la extorsión telefónica, en todas sus modalidades, con el fin de proteger a la población michoacana y evitar que estos delitos se consumen.

En sesión extraordinaria, las y los legisladores locales, aprobaron este acuerdo, en el cual, también se hace la recomendación a las instituciones mencionadas, para el diseño e implementación de la campaña integral y que se establezcan mecanismos de coordinación con organizaciones de la sociedad civil.



En el mismo sentido, se recomienda que dicha campaña contemple material audiovisual, guías impresas y digitales, difusión en lenguas originarias, y que su alcance cubra tanto zonas urbanas como rurales, garantizando que toda la población tenga acceso a esta información vital.



De esta forma, se insta a los Ayuntamientos del Estado y Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, a difundir la campaña en el ámbito de su competencia y permitir el uso de espacios públicos, redes institucionales y medios comunitarios.