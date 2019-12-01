Congreso de Michoacán determina no reelegir a Griselda Lagunas como magistrada del TJAMICH

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Al detectar falta de debida diligencia y excelencia en el desempeño de sus funciones, la 76 Legislatura acordó no reelegir a Griselda Lagunas Vázquez como Magistrada de la Tercera Ponencia del entonces Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Las comisiones unidas de Justicia y Gobernación fueran las encargadas de estudiar, analizar y dictaminar la reelección o no de dicha magistrada, quien en diciembre de 2015, el Pleno del Congreso la designó para ocupar el cargo de magistrada, exclusivamente para cubrir el periodo restante para el cual fue electa la Magistrada María del Carmen González Vélez Aldana, el cual concluía en noviembre de 2016.

El 15 de septiembre de 2016, la Magistrada Griselda Lagunas Vázquez presentó solicitud para ser reelecta en la magistratura por el periodo de 5 años y el Pleno del Congreso determinó reelegirla como Magistrada de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (luego Tercera Sala Administrativa Ordinaria de dicho Tribunal, que actualmente está inexistente), por el periodo de 29 de noviembre de 2016 al 28 de noviembre de 2021.

Concluido el periodo para el que fue reelecta, Lagunas Vázquez solicitó al Congreso ser reelecta por segunda ocasión y el Pleno determinó no reelegirla; y, se aprobó la emisión de la convocatoria para la elección de la magistratura respectiva, acto seguido, la solicitante de reelección, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado y otras autoridades, mismo que se sobreseyó, porque los actos reclamados constituyen una resolución soberana del Congreso, que no depende de la decisión de terceros.

Es así que, las y los legisladores concluyeron que si bien existen elementos con los que se acredita por un lado que Lagunas Vázquez mostró honorabilidad y honestidad en el desempeño de su encargo, pero por otro lado se demostró asimismo que ese desempeño no lo hizo respetando los deberes de diligencia y excelencia que se requieren en el ejercicio del cargo.

Luego del análisis que realizaron a su ejercicio como magistrada, detectaron un alto porcentaje de amparos concedidos contra resoluciones de la Magistrada Griselda Lagunas, 81 ejecutorias de 346 juicios se concedió el amparo, esto es, se revocó la sentencia pronuncia por la magistrada, es decir, en 23 por ciento de las impugnaciones hubo error y falta de excelencia en la decisión de la entonces Magistrada.

“Lo que se traduce en que ésta tuvo una efectividad en sus decisiones en un 77 por ciento. Lo que se considera, es un bajo porcentaje que compromete el principio de excelencia que toda persona juzgadora debe observar”, precisa el dictamen aprobado con 24 votos a favor en la sesión extraordinaria de este día.