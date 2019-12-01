Congreso de Michoacán alista logística para toma de protesta de jueces y magistrados

Congreso de Michoacán alista logística para toma de protesta de jueces y magistrados
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 15:54:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán se prepara para la sesión de toma de protesta de jueces, juezas, magistrados y magistradas, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, día que también es la apertura del periodo legislativo.

Ante el elevado número de personas que tomarán protesta más de 100, se están revisando diferentes opciones logísticas, incluyendo la posibilidad de realizar la toma de protesta por sala o materia, señaló Marco Polo Aguirre, diputado local.

"Lo que propuso la presidenta de la Junta que a mí me parece correcto fue que pudiéramos sentarnos con el Comité de Transición del Poder Judicial y pudiéramos delinear juntos el tema de cómo lo tenemos planteados en una cortesía política, o sea yo creo que es un tema que le corresponde al Poder Judicial pero, que le corresponde al Pleno del Congreso pero que podemos trabajar muy bien en su toma de protesta y así lo estamos construyendo", comentó el legislador de la representación parlamentaria quien agregó que en algún momento se pensó realizar la toma de protesta en otro espacio.

Dijo que entre los elementos de la logística, se analiza la posibilidad de limitar la asistencia a los familiares, privilegiando la presencia de los jueces y magistrados en el recinto legislativo.

Se prevé que la sesión de inicio de periodo legislativo sea a las 9 de la mañana y la de toma de protesta a las 15 horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores
Más información de la categoria
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Comentarios