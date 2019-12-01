Congreso de Michoacán alista logística para toma de protesta de jueces y magistrados

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán se prepara para la sesión de toma de protesta de jueces, juezas, magistrados y magistradas, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, día que también es la apertura del periodo legislativo.

Ante el elevado número de personas que tomarán protesta más de 100, se están revisando diferentes opciones logísticas, incluyendo la posibilidad de realizar la toma de protesta por sala o materia, señaló Marco Polo Aguirre, diputado local.

"Lo que propuso la presidenta de la Junta que a mí me parece correcto fue que pudiéramos sentarnos con el Comité de Transición del Poder Judicial y pudiéramos delinear juntos el tema de cómo lo tenemos planteados en una cortesía política, o sea yo creo que es un tema que le corresponde al Poder Judicial pero, que le corresponde al Pleno del Congreso pero que podemos trabajar muy bien en su toma de protesta y así lo estamos construyendo", comentó el legislador de la representación parlamentaria quien agregó que en algún momento se pensó realizar la toma de protesta en otro espacio.

Dijo que entre los elementos de la logística, se analiza la posibilidad de limitar la asistencia a los familiares, privilegiando la presencia de los jueces y magistrados en el recinto legislativo.

Se prevé que la sesión de inicio de periodo legislativo sea a las 9 de la mañana y la de toma de protesta a las 15 horas.