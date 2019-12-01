Hallan cadáver baleado en Álvaro Obregón, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:56:18

Álvaro Obregón, Mich., a 28 de agosto de 2025.- Un hombre sin vida, con visibles lesiones producidas por arma de fuego, fue localizado en un lote baldío de la cabecera municipal de Álvaro Obregón, lo que movilizó a autoridades locales y estatales.

El hallazgo ocurrió la tarde-noche de este jueves, cuando vecinos de la colonia Bellavista I observaron el cuerpo tirado cerca de la calle Agustín Melgar y de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal, junto con paramédicos, acudieron al sitio y confirmaron el deceso del individuo, procediendo a acordonar la zona para resguardar los indicios. Posteriormente, notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que tomara conocimiento del caso.

Peritos se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas la recolección de evidencias y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

De acuerdo con la información preliminar, la víctima no ha sido identificada, aunque se calcula que tenía entre 28 y 36 años de edad. Era de complexión delgada, piel morena y cabello negro, y vestía una playera negra de manga larga, pantalón del mismo color y tenis blancos de la marca Nike.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.