Hallan cadáver baleado en Álvaro Obregón, Michoacán 

Hallan cadáver baleado en Álvaro Obregón, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:56:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Álvaro Obregón, Mich., a 28 de agosto de 2025.- Un hombre sin vida, con visibles lesiones producidas por arma de fuego, fue localizado en un lote baldío de la cabecera municipal de Álvaro Obregón, lo que movilizó a autoridades locales y estatales.

El hallazgo ocurrió la tarde-noche de este jueves, cuando vecinos de la colonia Bellavista I observaron el cuerpo tirado cerca de la calle Agustín Melgar y de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal, junto con paramédicos, acudieron al sitio y confirmaron el deceso del individuo, procediendo a acordonar la zona para resguardar los indicios. Posteriormente, notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que tomara conocimiento del caso.

Peritos se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas la recolección de evidencias y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

De acuerdo con la información preliminar, la víctima no ha sido identificada, aunque se calcula que tenía entre 28 y 36 años de edad. Era de complexión delgada, piel morena y cabello negro, y vestía una playera negra de manga larga, pantalón del mismo color y tenis blancos de la marca Nike.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a presunto homicida de abogada asesinada en la carretera Morelia - Mil Cumbres, Michoacán 
Hallan cadáver baleado en Álvaro Obregón, Michoacán 
Director de Policía confirma privación de la libertad de agente de Tránsito en Celaya
Aseguran inmueble con vehículos robados y armamento en Los Tovares, San Miguel de Allende
Más información de la categoria
Capturan a presunto homicida de abogada asesinada en la carretera Morelia - Mil Cumbres, Michoacán 
Salinas Pliego demanda a AMLO por incumplimiento de contrato: Expresidente traicionó acuerdo, para mantener extorsión de jefe del SAT, protector de Andy López, acusa el magnate
Helicóptero artillado abre fuego contra pistoleros en Tepalcatepec, el mayor bastión criminal de Michoacán 
Podrían cesar a 200 docentes por cambios irregulares de centro de trabajo, adelanta Gaby Molina
Comentarios