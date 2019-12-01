Congreso de Michoacán, aliado de la comunidad migrante michoacana y sus familias: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, a 16 de julio del 2026.- El Congreso del Estado, es un firme aliado de los migrantes michoacanos, así lo destacó el diputado Octavio Ocampo Córdova, quien recordó que desde hace varios meses ha presentado propuestas de reforma a la legislación estatal para establecer mecanismos de atención a favor de las familias migrantes.

En ese mismo sentido, el legislador local detalló que una de estas iniciativas va encaminada a la creación de un Protocolo Estatal de Atención, Protección y Localización de Migrantes Michoacanos desaparecidos, no localizados, detenidos, recluidos, incomunicados o fallecidos.

El diputado local, señaló que “esta propuesta es con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales de atención y coordinación en beneficio de las y los michoacanos que radican en el extranjero y de sus familias; siempre en pro de la comunidad migrante de nuestra entidad”, aseveró.

El diputado Octavio Ocampo, expresó su solidaridad con las familias de migrantes michoacanos frente a la escalada de decesos de connacionales, el diputado del Congreso michoacano reiteró su compromiso con la defensa de sus derechos, ante la incertidumbre que viven miles de familias originarias de Michoacán radicadas en los Estados Unidos.

Finalmente, reconoció que, más allá de las fronteras, la comunidad michoacana en los Estados Unidos representa uno de los pilares más importantes para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro estado, por lo que reiteró que honrar su esfuerzo y contribuir a la protección de su dignidad debe ser un compromiso permanente.