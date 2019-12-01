Congreso de Michoacán acompañará armonización de la nueva Ley General sobre feminicidio: Baltazar Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 13:19:11

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, expresó su respaldo a la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

El legislador señaló que esta propuesta representa un paso importante para homologar la legislación en todo el país y fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia feminicida. “Toda acción que fortalezca la protección de las mujeres y garantice el acceso a la justicia contará con nuestro respaldo”, afirmó.

Gaona García explicó que, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Congreso de la Unión y entre en vigor, corresponderá a las legislaturas locales armonizar sus ordenamientos jurídicos con el nuevo marco legal.

“En el Congreso de Michoacán asumiremos esa responsabilidad con seriedad y oportunidad. Realizaremos las reformas necesarias para que nuestra legislación sea congruente con la nueva Ley General y brinde mayor certeza jurídica”, destacó.

El presidente de la Mesa Directiva subrayó que la armonización permitirá fortalecer las herramientas legales para la investigación, sanción y prevención del feminicidio, además de garantizar una mejor atención y protección para las víctimas y sus familias.

Finalmente, Baltazar Gaona reiteró la disposición del Congreso del Estado para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales y contribuir a la construcción de un marco jurídico más sólido que permita avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.