Congreso de Michoacán a favor de la promoción y creación de Bibliotecas Digitales

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Con la finalidad de promover la creación y el acceso a las bibliotecas digitales, el pleno de la 76 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Bibliotecas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado votó a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Educación sobre la iniciativa presentada por la Diputada María Itzé Camacho Zapiáin.

A partir de la aprobación, el ordenamiento jurídico, establece en su Artículo 14 que corresponde a la Dirección Estatal de Bibliotecas, entre otras cosas, coordinar la digitalización de los acervos de las bibliotecas, así como promover la creación y acceso a bibliotecas digitales que permitan la consulta gratuita de materiales académicos, científicos y culturales.

Las y los legisladores, votaron a favor de que se declare de interés social la creación de un Sistema Estatal de Bibliotecas integrado por las bibliotecas de los sectores públicos y privado, así como por bibliotecas digitales de acceso gratuito, con el propósito de conjuntar esfuerzos para integrar y ordenar los acervos bibliográficos, hemerográficos y digitales disponibles en las bibliotecas que lo integran.

En el Artículo 23, se estipuló que para el cumplimiento de sus propósitos el Sistema Estatal tendrá como una de sus atribuciones el promover la creación de bibliotecas digitales estatales y el acceso a bibliotecas digitales externas mediante convenios con instituciones nacionales e internacionales.

En su momento, la diputada Itzé Camacho manifestó que para la juventud michoacana la existencia de bibliotecas digitales no representan una herramienta complementaria, sino una condición para garantizar su derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de habilidades que les permitan integrarse a un mundo laboral y académico cada vez más competitivo y globalizado.

“Con estas plataformas digitales se abren posibilidades de consulta, investigación, aprendizaje de idiomas, acceso a contenidos científicos y culturales, todo desde sus comunidades, sin que la distancia o la falta de recursos económicos se conviertan en barreras”, precisó.