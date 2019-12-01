Congreso de Michoacán reconoce a la cultura como generador de un mejor tejido social

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2025.- Al inaugurar la “Reunión de Vinculación y Coordinación con Regidores del Estado”, tanto la presidenta del Congreso de Michoacán, la diputada Giuliana Bugarini Torres, como la presidenta de la Comisión de Cultura y Artes, la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta, coincideron en resaltar la importancia de promover la cultura en la vida pública, para que todas y todos puedan acceder al derecho humano que contribuye en la generación de un mejor tejido social.

En el acto inaugural de esta reunión, estuvieron acompañadas de la representante de la Secretaría de Cultura en la entidad, Ireri Vargas Cervantes; y aquí, Bugarini Torres precisó que “Michoacán es cultura, es arte; sabemos es una historia viva de la que tenemos que sentirnos orgullosos”.

Ante regidores y directores de cultura reconoció que el trabajo que cada uno realiza en sus municipios es esencial para la transformación del estado; por lo que dijo, el encuentro es una oportunidad para tejer vínculos entre el Congreso y los municipios para construir una política cultural articulada, equitativa y profundamente humana.

“Hablar de cultura en Michoacán, es hablar de nuestro pueblo, de nuestros orígenes de nuestra identidad, de la memoria, de la palabra; el arte ha buscado resistir ante toda, y hoy buscamos generar un pensamiento que realmente transforme”, puntualizó.

Agregó que desde la Mesa Directiva del Congreso del Estado se seguirá trabajando en coordinación con los diferentes diputados, para lograr una participación comunitaria con todas y todos, por lo que invitó a los presentes a exponer lo que viven en cada uno de sus municipios para logar una legislación real, acorde a las necesidades que hoy tiene Michoacán.

Por su parte, la diputada Nalleli Pedraza aseguró que la comisión que preside tiene el compromiso de escuchar el sentir humano de cada municipio, con el objetivo de hacer realidad una iniciativa a través de la construcción colectiva, producto del diálogo, con la finalidad de apoyar la cultura y las artes en cada rincón michoacano.

Destacó que la asamblea llevada a cabo en el Salón de Recepciones permitió generar una vinculación con la Secretaría de Cultura, para generar los lazos que les permita realizar las gestiones ante las autoridades competentes y se comprometió a desarrollar reuniones regionales, para concretar temas de gestión ante el estado o la federación. “Nuestra tarea es trabajar de manera permanente, escucharlos, seguir siendo puente y vínculo para atender cada una de sus propuestas, para hacer realidad los sueños de sus comunidades”.

En el evento, participaron funcionarios municipales de Buenavista, Peribán, Maravatío, Morelia Tlalpujahua, Tecalpatepec, Villamar, Zacapu, Zamora, Churumuco, Contepec, Indaparapeo, Chinicuila, Chucándiro, Paracho, San Lucas, Tangancícuaro, Taretan, Aguililla, Quiroga, Tlazazalca, Penjamillo, Puruándiro, Apatzingán, Huiramba y Nocupétaro.