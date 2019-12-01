Confirman separación de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos

Confirman separación de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 07:19:24
Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la destitución de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos.

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que la separación será efectiva a partir del próximo 15 de febrero.

Asimismo, adelantó que se hará el nombramiento del siguiente encargado o encargada a partir del 16 de febrero.

Por otra parte, la SEP desmintió la versión publicada por el periodista Joaquín López-Dóriga, quien aseguró que el aún funcionario, se atrincheró en su oficina al darse por enterado de su destitución.

Cabe señalar que, según reportes no confirmados, a Arriaga se le señala de haberse negado a incluir mayor presencia femenina en ‘México: Grandeza y Diversidad de Multigrado’, libro de texto para primaria, así como de oponerse a ajustar materiales de preescolar y primaria para que se incluyera perspectiva de género, lo que habría provocado su destitución.

Noventa Grados
