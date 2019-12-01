Confirma Mauricio Kuri que Sheinbaum visitará Querétaro este sábado como parte de su gira nacional de rendición de cuentas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 12:21:57
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- Como parte del recorrido nacional que realiza Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República para informar los avances de 11 meses al frente del Gobierno de México, este sábado visitará Querétaro, confirmó Mauricio Kuri González, gobernador de la entidad.

Detalló que la presidenta visitará la entidad para encabezar un evento oficial en la capital del estado a donde la acompañará. 

Sin embargo, reconoció que la agenda de la presidenta contempla diversos compromisos en otros estados durante la misma semana, por lo que el tiempo que compartirá con ella en Querétaro será limitado. 

“Vamos a seguirla con mucho gusto, y la vamos a acompañar, y espero que todo sea con mucha seguridad (…) El tiempo que voy a estar con ella es mínimo, porque va a estar prácticamente con el tiempo limitado, tiene una agenda apretada porque va visitar varios estados”.

Precisó que aún se evalúan los detalles logísticos del encuentro, aunque confirmó que el evento se realizará en la capital del estado. “Tienen dos o tres lugares, todavía no se define”, explicó.

Sobre los temas que podrían abordarse durante la visita, adelantó que la presidenta podría referirse al Tren y a otros proyectos federales. “Seguramente ya lo va a tocar”, mencionó, al subrayar que la visita estará principalmente enfocada en su acercamiento con la ciudadanía.

