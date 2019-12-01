Caos por colapso de App de BBVA México: Millones se quedan sin dinero en pleno inicio de semana 

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2025.- La aplicación móvil de BBVA México, uno de los bancos más grandes del país, se desplomó estrepitosamente la tarde del lunes, dejando a millones de usuarios atrapados en un limbo financiero. Desde las 12:40 horas, clientes desesperados han inundado las redes sociales con quejas, memes y hasta súplicas, mientras intentan en vano acceder a sus cuentas, hacer transferencias o pagar sus deudas.

Un lunes negro para los clientes de BBVA

El colapso comenzó sin previo aviso, justo cuando miles iniciaban su semana laboral con pagos urgentes y transferencias pendientes. La app móvil y la banca en línea muestran mensajes de error como "Sistema no disponible" o "No se puede determinar tu ubicación", mientras los cajeros automáticos y las tarjetas de débito/crédito fallan en comercios y sucursales. Ni siquiera las ventanillas físicas se salvan. Algunas han suspendido operaciones por la sobrecarga, dejando a los clientes varados.

En X (Twitter), el hashtag #BBVAFalla se ha convertido en tendencia con más de 3,000 reportes en Downdetector y miles de publicaciones furiosas. "¡Estoy en un restaurante y mi tarjeta no pasa! @BBVA_Mex, ¿cómo pago mi comida sin efectivo? ¡Arreglen esto ya!", escribió un usuario indignado. Otro tuit viral clama: "La app de BBVA es un desastre, necesito pagar 200 pesos y ahora me quieren linchar. ¡Qué banca tan chafa!". Hasta los memes han explotado, con imágenes de la app "cayéndose a pedazos" y frases como "BBVA: tu dinero, nuestro problema".

El banco responde… pero no resuelve

A las 14:17 horas, BBVA México emitió un tímido comunicado en su cuenta de X (@BBVA_Mex): "Estamos experimentando intermitencias en nuestros canales digitales. Trabajamos para solucionarlo. Lamentamos las molestias". Sin embargo, a casi cinco horas del colapso, el problema persiste, y la línea telefónica del banco (55 5226 2663) está colapsada, con tiempos de espera interminables.

El fallo ha golpeado con fuerza en la Ciudad de México y el Estado de México, que concentran el 40% de las quejas, pero también hay reportes en Guadalajara, Monterrey, Mérida, Chihuahua y Tijuana. Desde pagos de tarjetas de crédito hasta transferencias SPEI y Bizum, todo está paralizado. "Necesitaba pagar un hospedaje urgente y la app me dejó en la calle", lamentó una usuaria en X. Otro cliente advirtió: "Si no arreglan esto pronto, me cambio de banco. ¡Es la tercera falla este año!".

Expertos especulan que el colapso podría deberse a una sobrecarga de servidores tras el fin de semana o a un error en la reciente actualización de la app, que muchos ya calificaban de "lenta y horrible".