Confirma Georgina Guzmán que realizará este jueves el Congreso de Querétaro una sesión en Huimilpan

Querétaro, Querétaro, a 10 de marzo de 2026.- Será a las 11:00 horas de este jueves 12 de marzo, cuando se realice la sesión de Pleno del Congreso Local en el municipio de Huimilpan, adelantó Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local.

“Si, la sesión de Pleno la tenemos para el día 12 de marzo a las 11 de la mañana y ya está toda la logística para que ahí se realice”.

Recordó que esta sesión se realizaría en la última semana de febrero, sin embargo, tras los hechos de violencia que se registraron en diversas partes del país por el asesinato de “El Mencho”, el 22 de febrero, las condiciones no estaban dadas para ello.

“Ya teníamos toda la logística, nada más cambiamos el día y fecha porque en la semana en la que la íbamos a realizar no se pudo para no poner en riesgo a nadie, sobre todo a la ciudadanía que pudiera acudir a ver el desarrollo de la sesión”.

Aclaró que la sesión del jueves será una sesión con pocos puntos para abordar pues hay ciudadanos invitados y para que no se haga tedioso estar mucho tiempo.

“Estamos buscando que se aborden muy pocos puntos para que también sea muy rápido y porque va a haber espectadores, habrá gente invitada y pues para que también no sea tan larga la sesión”.

Sobre lo que representan tener esta sesión de Pleno fuera del recinto legislativo, Guzmán Álavrez destacó que la intención es que la gente se sienta cercana a los legisladores que eligieron y conocer de primera mano las necesidades de la población.

“Hay que cerrar en Huimilpan la administración de esta Mesa Directiva, aunque aún habrá dos sesiones más; una en la que se presentará el informe del fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández y la otra en donde se busca desahogar el mayor número de iniciativas pendientes”.