Confirma fiscal general de Querétaro que con la Estrategia Sinergia se han disminuido en un 40% los delitos de homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 18:25:21

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- Con la puesta en marcha de la Estrategia Sinergia, la Fiscalía General del estado de Querétaro registra una disminución cercana al 40 por ciento en los delitos de homicidio respecto al mismo mes de 2025, confirmó, Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la dependencia estatal.

“En enero de este año se registró una disminución cercana al 40 por ciento en homicidios respecto al mismo mes de 2025. Además, recordó que el cierre de 2025 ya había mostrado una reducción de casi el 30 por ciento en comparación con 2024”.

“Entre mayor operatividad, menor incidencia delictiva. Por eso la estrategia es continuar con los operativos coordinados”.

Destacó que en lo que va de 2026 se han ejecutado más de 200 cateos y se ha logrado la detención de un número importante de personas, con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva en el estado.

La estrategia se desarrolla en coordinación con los tres niveles de gobierno y ha recibido reconocimiento público del secretario de Seguridad del Gobierno Federal, quien destacó la labor conjunta de la policía estatal y la Fiscalía de Querétaro en operativos simultáneos de competencia estatal y federal.

Gracias a estos resultados, Querétaro se ubica en el cuarto lugar nacional con menor incidencia de homicidios, considerando su factor poblacional.

Explicó que los operativos se realizan en todos los municipios, en colaboración con las secretarías de seguridad pública locales y mediante reuniones periódicas con presidentes municipales y gabinetes de seguridad.

“Compartimos información para identificar los eventos más recurrentes en cada territorio y actuar de manera conjunta”.

La estrategia Sinergia, institucionalizada tras la reforma a la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, tiene aplicación en todo el territorio estatal y continuará como eje central de la política de seguridad y justicia.