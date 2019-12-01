Confirma Felifer Macías cinco muertos por inundaciones en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 1 de agosto de 2025.- A cinco, asciende el número de personas fallecidas derivado de las lluvias que se registraron el 22 de agosto en la capital del estado, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Mira, por el tema de las lluvias también se debe conocer que ya este fin de semana hay cinco víctimas, parece ser que el último cuerpo que se localizó fue el cuerpo de un señor de Menchaca”.

Destacó que se les están dando diversos apoyos a los deudos de las cinco víctimas los cuales están siendo proporcionados por la Secretaría de Gobierno y el DIF municipal.

“Tiene instrucción tanto la Secretaría de Gobierno como el DIF municipal, es decir, la directora Tania Ruiz, se ha puesto en contacto con los familiares para auxiliarlos en todo, tanto en trámites administrativos como en cualquier tipo de asistencia, esa es la indicación que tienen y así se ha venido realizando”.

Afirmó que hasta el momento no tiene conocimiento de que haya más personas desaparecidas, sin embargo, refirió que, el dato preciso lo tiene la Fiscalía.

“Yo sólo tengo conocimiento de estas cinco personas que han sido ya también reportadas por la Fiscalía”.