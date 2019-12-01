Confirma comisionado del CECA que en Querétaro operan 320 centros de rehabilitación bajo un esquema de supervisión semanal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 19:28:49

Querétaro, Querétaro, a 9 de marzo de 2026.- Al menos 320 centros de rehabilitación operan en Querétaro bajo un esquema de supervisión semanal que el año pasado derivó en 15 suspensiones y 10 clausuras por incumplimientos en seguridad e infraestructura, confirmó Adolfo Ríos Méndez, comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)

Recordó que el Comité Mixto de Supervisión, reinstalado en enero, se encarga de las inspecciones cada viernes en centros donde existen denuncias o quejas.

El personal del consejo dijo, acude diariamente a los centros para asesorarlos en el cumplimiento de la norma 028, que regula estos espacios; tan solo el mes pasado se aplicó una suspensión adicional por riesgos detectados por Protección Civil.

"En el CECA nuestras facultades son informativas, nosotros recomendamos y acompañamos y las sanciones corresponden a las dependencias integradas al comité”.

En cuanto a la capacidad de estos espacios, refirió que en promedio albergan cerca de 40 personas, aunque algunos pueden recibir hasta 80 usuarios.

“Los principales motivos de sanción están relacionados con condiciones de seguridad e infraestructura que ponen en riesgo a los internos”.

En otro tema, Ríos Méndez refirió que varios municipios del estado han comenzado a elaborar reglamentos propios para regular los centros de rehabilitación en su demarcación.

“Tequisquiapan, San Joaquín y Peñamiller figuran entre los primeros en impulsar estos lineamientos, como parte de una estrategia promovida por la Secretaría de Gobierno para que los 18 ayuntamientos cuenten con normatividad local”.

En paralelo, aseveró, el programa de infractores cívicos con problemas de adicciones ha canalizado a cerca de 405 personas a centros de rehabilitación desde diciembre de 2024.

“El esquema se encuentra en proceso de reactivación durante este año. Las visitas de inspección continuarán cada viernes, mientras que el equipo de supervisión del CECA mantendrá presencia diaria en los centros para acompañar el cumplimiento normativo”.