Confirma Chepe Guerrero un avance de cumplimiento del 89.6% del Programa Municipal de Seguridad Pública en Corregidora

Corregidora, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- Durante el primer año de la administración municipal de Corregidora se registró un avance de cumplimiento del 89.6 por ciento del Programa Municipal de Seguridad Pública, confirmó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de esta demarcación.

Al recibir el informe de resultados correspondientes al primer año de implementación del programa en mención, el munícipe destacó el incremento en la operatividad, la prevención del delito y la participación ciudadana.

Reconoció el trabajo realizado en materia de seguridad y reiteró que, al priorizar este rubro, se garantiza también el desarrollo de los demás: la infraestructura, la economía y, en consecuencia, el bienestar de las familias.

“No me canso de reconocer que en Corregidora tenemos a la mejor policía del estado, que se la rifa todos los días, que forma una unidad impenetrable con la certeza de que quienes nos cuidan tienen el uniforme y la placa no solo bien puestos, sino tatuados”.

Durante la Segunda Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la cual contó con la presencia de representantes de cámaras empresariales, academia, sociedad civil, comités vecinales, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, miembros del Gabinete Municipal, regidoras y regidores, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ángel Rangel Nieves expuso los avances, acciones y resultados del primer año de la administración de Chepe Guerrero en materia de seguridad.

Destacó la coordinación con los tres niveles de Gobierno y con las corporaciones municipales de la zona metropolitana, así como el fortalecimiento de la presencia policial en las calles.

Informó que el estado de fuerza por turno aumentó de 49 a 88 elementos, además de 66 integrantes de grupos especiales. Asimismo, las unidades en operación pasaron de 18 a 35 patrullas, todas renovadas y equipadas con sistemas de video a bordo.

“Este fortalecimiento se refleja en resultados contundentes: incremento del 70 por ciento en remisiones a la Fiscalía General de la República; aumento del 27 por ciento en remisiones a la Fiscalía del Estado; 29 por ciento más de vehículos recuperados; crecimiento del 147 por ciento en remisiones al Juzgado Cívico y mil 405 operativos realizados, propios e interinstitucionales.

Detalló que se integraron nuevos operadores y se habilitaron 16 líneas activas del 9-1-1, para atender más de 100 mil llamadas recibidas. La Policía Cibernética realizó mil 750 intervenciones relacionadas con delitos digitales.

Enfatizó que, el 100 por ciento del personal cuenta con Certificado Único Policial (CUP); se recibieron 285 aspirantes a Policía de Proximidad; se entregaron 228 reconocimientos a elementos por eficiencia, mérito y años de servicio; se implementó el programa “Cuidamos a quienes nos cuidan”, que benefició a 50 elementos con apoyo para mejorar sus viviendas; se habilitó la Unidad Cinotáctica y avanza la próxima inauguración del C2 Santa Bárbara.

“En materia de prevención y participación ciudadana, durante el primer año se realizaron 2,339 acciones, entre reuniones vecinales, talleres de Escuela Segura, acercamientos para resolución de conflictos y jornadas comunitarias. El municipio cuenta con 897 Comités de Vecinos Vigilantes, y la coordinación con comercios y sectores organizados permitió operativos exitosos como el del Buen Fin, que concluyó con saldo blanco”.

En cuanto a Justicia Cívica, dijo, 878 infractores realizaron 870 horas de trabajo comunitario, beneficiando a 49 colonias. También se implementaron los programas Auxiliares de Justicia Cívica (97 participantes) y Promotores Escolares de Justicia Cívica (94 estudiantes), fortaleciendo la cultura de la legalidad y la resolución pacífica de conflictos.