Conduce Gerardo Cuanalo la ruta T11 para evaluar las condiciones del servicio en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de octubre del 2025.- Como parte del programa Voy Contigo, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, condujo personalmente la ruta T11 Terminal Balvanera – Parque Industrial Querétaro, acción que pertenece a la iniciativa Manejando Qrobus, implementada con el objetivo de conocer de primera mano los retos a los que se enfrentan diariamente las y los operadores del sistema Qrobus, así como las condiciones de la infraestructura vial dentro de su recorrido.

A través de este ejercicio de empatía y supervisión, Cuanalo Santos detectó áreas de mejora como reparación de asfalto, arreglo de coladeras, poda de árboles, mantenimiento de paraderos, rehabilitación de señaleticas, así como deshierbar espacios públicos que se ubican a un costado de la vialidad.

Exhortó a las y los usuarios a compartir opiniones, sugerencias o reportes relacionados con el servicio y la movilidad estatal a través de la línea directa de la AMEQ *8800; aseguró que la participación activa de la ciudadanía contribuye a orientar el desarrollo del nuevo sistema Qrobus y permite visibilizar las necesidades prioritarias en el servicio.

Durante su recorrido, el director de la Agencia visitó puntos importante de la Zona Metropolitana como: Av. Paseo Constituyentes, Santa Bárbara, El Pueblito, Pueblo Nuevo, Tejeda, Jardines, Plaza de Toros, Tlacote, Universidad, Obrera, Paseo 5 de Febrero, Paseo de la República, Av. La Montaña, entre otros.