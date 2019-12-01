Condena Guillermo Vega que legisladores de Morena y del PT abandonaran sesión del Primer Informe de Actividades

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- Abandonar el Congreso en medio del debate es una traición a la legalidad parlamentaria y una violación al mandato constitucional que obliga a observar los principios del debate republicano, del equilibrio entre poderes y del respeto institucional, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

“Lo más grave no es que hayan oído del debate, lo más grave es que se fueron sin escuchar la voz de los otros, sin prestar oído a quienes representan visiones distintas. ¿Cómo pretenden construir consensos si rechazan escuchar? ¿Cómo esperan ser oposición válida si no se quedan ni a debatir? ¿Qué clase de compromiso es ese con el pueblo que los eligió?”.

Esto, luego de los legisladores del Partido de Morena y la legisladora del Partido del Trabajo abandonaron la sesión en la que se desarrollaba el Primer Informe de Actividades de los integrantes del Poder Legislativo.

Vega Guerrero afirmó que, no se puede representar al pueblo desde la ausencia, no se puede servir al Estado desde el desprecio y no se puede construir democracia desde la soberbia.

“Esta legislatura no se construye a base de huidas, sino de argumentos, no se honra con desplantes, sino con presencia, no se representa al pueblo con el cuerpo ausente, sino con la mente abierta. Desde esta tribuna condenamos con firmeza este acto de irresponsabilidad política. No es un desacuerdo, no es una estrategia, es una a la democracia y Querétaro no se merece eso”.

Destacó que, la “Ley Orgánica del Poder Legislativo” exige presencia, deliberación y apertura y no establece que un legislador pueda ausentarse cuando el debate no le conviene o cuando su discurso ya fue dado.

“No estamos aquí para monologar, estamos aquí para debatir, para construir, para defender ideas con respeto, pero con firmeza y sobre todo, para escuchar y lo que presenciamos hoy no fue un acto de dignidad como algunos pretenden justificar, fue un acto de cobardía política y desdén institucional”.

Señaló a sus compañeros de oposición de abandonar el recinto deliberadamente cerrando los oídos a los argumentos de los demás grupos parlamentarios y dejando vacía la silla de su responsabilidad constitucional.

“Quien huye del debate no representa al pueblo, representa solo a su agenda pues la representación popular no es selectiva. Cuando el pueblo elige a sus diputados los elige para que den la cara, para que escuchen a todos los sectores y no solo a quienes piensan como ellos; su salario, su curul y su voto se sostiene con el dinero de los contribuyentes, no con aplausos de partido”.